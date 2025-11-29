Zacht en rustig: Brabant wacht droog weekend met regenavond

We krijgen dit weekend zacht en rustig winterweer cadeau, met droge momenten en zachte temperaturen. Zaterdag blijft het overdag droog en op zondag verwelkomen we mogelijk zelfs een glimp van de zon. Weerman Berend van Straaten van Weerplaza vat het samen: "Allemaal niet heel spannend, maar wel prima weer voor eind november."

Brabant kan dit weekend rekenen op zacht en rustig weer. Zaterdag start met zo'n 8 graden en in de middag loopt de temperatuur op naar 10 tot 11 graden. "Het blijft eigenlijk de hele dag droog, al is het op de meeste plekken bewolkt”, vertelt Van Straaten. In het oosten kan de zon nog kort doorbreken.

In de avond trekt vanuit het westen een regengebied over de provincie. Het zijn geen krachtige buien, volgens Van Straaten. "Het gaat niet om hele grote hoeveelheden hoor, maar het regent wel even een tijdje”, zegt hij. Later in de nacht wordt het droger en klaart het op. Het koelt af naar zo'n 5 graden.

Vriendelijkere zondag

Zondag verloopt vriendelijker. De zon laat zich af en toe zien en op de meeste plekken blijft het droog. „De zon gaat morgen eindelijk weer eens wat vaker te zien zijn”, aldus Van Straaten. De temperatuur ligt rond 8 à 9 graden, iets boven normaal voor eind november. In de nacht naar maandag kan de temperatuur lokaal richting het vriespunt zakken.



De wind blijft beide dagen matig: zaterdag uit het zuiden, zondag draait die naar het zuidwesten.