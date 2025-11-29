Zenuwachtige Deltrap doet goede zaken met oog op Olympische Spelen
Het is erop of eronder voor verschillende shorttrackers dit weekend. Voor het eigen publiek in Dordrecht moeten de laatste olympische tickets worden veiliggesteld en moet er indruk worden gemaakt op bondscoach Niels Kerstholt, die straks mede beslist wie er naar Milaan gaan. Zoë Deltrap uit Lage Zwaluwe deed vrijdagavond goede zaken.
"Het is een spannend weekend", stelt de 20-jarige Zoë Deltrap bij de NOS. Zij had vrijdag al de taak een belangrijke stap te zetten naar een derde ticket voor Nederland op de 1.500 meter. Er waren al twee startbewijzen veiliggesteld en alleen met goede prestaties dit weekend zouden er in Milaan drie vrouwen mogen uitkomen op deze afstand.
"Het lag toch een beetje aan mij of we dat ticket gaan halen of niet. En het is spannend voor mij of ik die afstand mag gaan rijden, dus ik wil mezelf aan de bondscoach laten zien."
Zenuwen bij Deltrap
De zenuwen voor de 1.500 meter waren er zeker bij Deltrap. Ze ontving vrijdag een high-five van Xandra Velzeboer vlak voor de start en daarna waren alle ogen gericht op de jonge shorttrackster uit Lage Zwaluwe. Drie minuten later kon de 20-jarige Deltrap uit opluchting haar trainingsmaatje knuffelen op het ijs. Op haar vertrouwde thuisbaan stelde ze een zeer belangrijke halvefinaleplaats veilig.
Met dat resultaat komen er waarschijnlijk genoeg punten binnen voor een derde startplek op de langste individuele afstand.
"Ik vond het de hele week al spannend. Ik ben blij dat het op zijn plek is gevallen vandaag", zei Deltrap vrijdag. "Er stond druk op omdat ik in de eerste paar World Tour-wedstrijden niet goed had gereden."
Wie gaan er naar de Olympische Spelen?
Een shorttracker die een medaille behaalt in een World Tour-wedstrijd wordt vrijwel automatisch opgenomen in de selectie. De rest moet de selectiecommissie overtuigen.
"Het wordt voor mij spannend of ik naar de Spelen ga", stelt Deltrap. Xandra Velzeboer gaat namelijk sowieso op de 1.500 meter.
En mocht Suzanne Schulting zich niet plaatsen op de langebaan, zou het kunnen dat zij ook nog haar zinnen zet op het shorttrack (en daarmee een ticket op de 1.500 toegewezen kan krijgen). De meervoudig olympisch kampioen trainde zelfs alweer mee bij de shorttrackers.
Het zit in Deltraps achterhoofd. "We kunnen er niet veel aan doen. Ik gun het Suus natuurlijk dat ze het redt op de langebaan. Anders is het aan de bondscoach om te bepalen wie er gaat."
Bredanaar Kos lijkt zeker
Bij de mannen zijn de drie tickets voor Nederland op de 1.500 meter al binnen. Jens van 't Wout en Bredanaar Daan Kos maken een goede kans die afstand te rijden op de Spelen. De derde plek wordt waarschijnlijk ingevuld door degene die door Kerstholt ook op de relay wordt ingezet.