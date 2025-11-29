Zenuwachtige Deltrap doet goede zaken met oog op Olympische Spelen

Het is erop of eronder voor verschillende shorttrackers dit weekend. Voor het eigen publiek in Dordrecht moeten de laatste olympische tickets worden veiliggesteld en moet er indruk worden gemaakt op bondscoach Niels Kerstholt, die straks mede beslist wie er naar Milaan gaan. Zoë Deltrap uit Lage Zwaluwe deed vrijdagavond goede zaken.

"Het is een spannend weekend", stelt de 20-jarige Zoë Deltrap bij de NOS. Zij had vrijdag al de taak een belangrijke stap te zetten naar een derde ticket voor Nederland op de 1.500 meter. Er waren al twee startbewijzen veiliggesteld en alleen met goede prestaties dit weekend zouden er in Milaan drie vrouwen mogen uitkomen op deze afstand.

"Het lag toch een beetje aan mij of we dat ticket gaan halen of niet. En het is spannend voor mij of ik die afstand mag gaan rijden, dus ik wil mezelf aan de bondscoach laten zien."

Zenuwen bij Deltrap

De zenuwen voor de 1.500 meter waren er zeker bij Deltrap. Ze ontving vrijdag een high-five van Xandra Velzeboer vlak voor de start en daarna waren alle ogen gericht op de jonge shorttrackster uit Lage Zwaluwe. Drie minuten later kon de 20-jarige Deltrap uit opluchting haar trainingsmaatje knuffelen op het ijs. Op haar vertrouwde thuisbaan stelde ze een zeer belangrijke halvefinaleplaats veilig.