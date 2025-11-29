Iconische Singelloop dreigt te stoppen: 'Te veel risico voor vrijwilligers'

De toekomst van de Bredase Singelloop hangt aan een zijden draadje. Het complete bestuur heeft zijn taken neergelegd. Volgens de negen vrijwilligers is het organiseren van een feest met 25.000 deelnemers en zo'n 50.000 toeschouwers in de huidige tijd te complex en te risicovol geworden.

Waarom dreigt de Singelloop te stoppen? De Singelloop groeide de afgelopen jaren uit tot een gigantisch evenement, en dat brengt steeds meer regels met zich mee. Vooral op het gebied van veiligheid neemt de druk toe. "Dat is volkomen terecht, veiligheid gaat boven alles, maar bijna iedereen in het bestuur heeft hiernaast gewoon een baan", legt Butz uit. "Dit ernaast organiseren kan in de huidige tijd niet. Dat is een verantwoordelijkheid die we niet willen nemen."

Voorzitter Willem Butz noemt het besluit zwaar, maar onvermijdelijk. "Ik doe dit al vijftien jaar, sommigen van ons nog veel langer: het is je kindje." Toch staat het hele bestuur achter de beslissing om ermee op te houden. "Het is niet meer verantwoord om een evenement dat zo groot geworden is, in onze vrije tijd te realiseren", zegt voorzitter Willem Butz.

De voorzitter benadrukt dat er nooit grote incidenten zijn geweest, maar dat het steeds meer tijd en moeite kost om dat zo te houden. De veranderende wereld en maatschappij spelen daar volgens hem een rol bij. "We sluiten altijd de hele binnenstad af. Dat betekent ook overlast voor mensen die daar wonen en er met de auto in of uit willen."

In het verleden kon de organisatie op begrip rekenen. "Nu zetten mensen zelf een hek aan de kant en rijden ze door. Als we daar wat van zeggen, krijgen we te maken met (verbale) agressie. Ook verkeersregelaars worden steeds vaker onvriendelijk aangesproken."

Kan iemand de Singelloop redden?

Of de renners volgend jaar nog door de Bredase straten trekken, hangt nu volledig af van wie het aandurft om het stokje over te nemen. "We willen graag dat het blijft bestaan, maar dan wel onder een partij die hier professioneel mee aan de slag kan", zegt Butz. Het bestuur voert oriënterende gesprekken met mogelijke overnemers, "maar zelfs voor profs is dit geen eitje."

De Singelloop werd 38 jaar lang volledig door vrijwilligers georganiseerd en had geen winstoogmerk. Daardoor bleef het evenement toegankelijk voor een breed publiek. "Dat karakter moet bewaard blijven. Toegankelijkheid hoort bij de Singelloop", vindt Butz.

Toch beseft hij dat verandering onvermijdelijk is. "De wereld verandert, dus een evenement verandert mee. Als het een heel ander karakter krijgt, dan zie ik dat niet als een voortzetting, maar als een nieuw evenement."