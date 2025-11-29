Cameratoezicht in Deurne: burgemeester grijpt in na reeks incidenten

Het centrum van Deurne krijgt tijdelijk cameratoezicht. Burgemeester Greet Buter neemt deze stap na meerdere grote incidenten en aanhoudende overlast door een wisselende groep jongeren gaat. Dat meldt DMG Deurne.

"Ondanks de extra inzet van de politie in de afgelopen weken blijft het lastig om de situatie volledig onder controle te krijgen. Cameratoezicht moet helpen om de overlastgevers beter in beeld te brengen en het veiligheidsgevoel van inwoners, ondernemers en bezoekers te versterken", meldt de gemeente aldus DMG Deurne.



Vanaf wanneer de camera's ophangen?

De camera's zijn vrijdagmiddag geplaatst en blijven een half jaar actief. Volgens de gemeente moet de maatregel nieuwe incidenten voorkomen en de handhaving van de openbare orde ondersteunen.

"Het gebruik van camera's gebeurt volgens de beperkte wet- en regelgeving. De beelden worden uitsluitend ingezet om de veiligheid in het centrum te realiseren", aldus de gemeente. Met deze stap wil de gemeente het centrum veiliger en leefbaarder maken voor iedereen.