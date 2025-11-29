Navigatie overslaan

Auto crasht op A59, bestuurder is spoorloos

Vandaag om 12:23 • Aangepast vandaag om 12:35
De auto zat goed in elkaar na de crash op de A59 bij Waspik. (Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.)
De auto zat goed in elkaar na de crash op de A59 bij Waspik. (Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.)

Een auto is zaterdagmorgen op de A59 tussen Waspik en knooppunt Hooipolder in een sloot gecrasht. Opvallend genoeg was de bestuurder spoorloos verdwenen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Aan de schade te zien is de auto vermoedelijk over de kop geslagen en in de sloot beland. 

Omgeving onderzocht
De hulpdiensten kwamen massaal op het ongeluk af, maar van de bestuurder ontbrak ieder spoor. De brandweer heeft nog wel de omgeving en het water afgezocht. 

De politie gaat op zoek naar de eigenaar van de auto. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot getakeld. 

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.