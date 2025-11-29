Auto crasht op A59, bestuurder is spoorloos

Een auto is zaterdagmorgen op de A59 tussen Waspik en knooppunt Hooipolder in een sloot gecrasht. Opvallend genoeg was de bestuurder spoorloos verdwenen.

Aan de schade te zien is de auto vermoedelijk over de kop geslagen en in de sloot beland.

Omgeving onderzocht

De hulpdiensten kwamen massaal op het ongeluk af, maar van de bestuurder ontbrak ieder spoor. De brandweer heeft nog wel de omgeving en het water afgezocht.

De politie gaat op zoek naar de eigenaar van de auto. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot getakeld.