Van diepgaande gesprekken tot gezelligheid: zo werken boekenclubs

Voor de een is een boekenclub een veilige haven, voor de ander is het een plek voor discussie. In Tilburg zijn tientallen verschillende leesclubs, elk met een eigen karakter. Maar wat maakt zoiets tot een succes? Dit is het geheim van een goede boekenclub.

Sommige clubs draaien om verbinding. Júlia (21) richtte Pride & Paperbacks op om een ​​plek te creëren voor de LGBTQ+-gemeenschap die niet over feesten gaat. "We delen onze queerervaringen en praten over ons dateleven. Het is een soort kleine therapie-ervaring, naast de boeken. Dat is heel waardevol", zegt ze tegen Omroep Tilburg. Elke club heeft zijn eigen energie

Andere clubs leggen de focus juist op de inhoud. Jan Timmermans (87) van de leesclub Geschiedenis zegt: "Het is gezellig, maar hier gaat het echt om het gesprek. Het draait niet om innige vriendschappen, maar om elkaars mening waarderen." “Elke club heeft zijn eigen energie”, zegt Anja (71) van de leesclub kunstgeschiedenis. "Het doel is het verhaal vervangen, en soms juist een boek lezen dat je in eerste instantie niet aanspreekt. Zo verbreed je je horizon."