Van diepgaande gesprekken tot gezelligheid: zo werken boekenclubs
Voor de een is een boekenclub een veilige haven, voor de ander is het een plek voor discussie. In Tilburg zijn tientallen verschillende leesclubs, elk met een eigen karakter. Maar wat maakt zoiets tot een succes? Dit is het geheim van een goede boekenclub.
Sommige clubs draaien om verbinding. Júlia (21) richtte Pride & Paperbacks op om een plek te creëren voor de LGBTQ+-gemeenschap die niet over feesten gaat. "We delen onze queerervaringen en praten over ons dateleven. Het is een soort kleine therapie-ervaring, naast de boeken. Dat is heel waardevol", zegt ze tegen Omroep Tilburg.
Elke club heeft zijn eigen energie
Andere clubs leggen de focus juist op de inhoud. Jan Timmermans (87) van de leesclub Geschiedenis zegt: "Het is gezellig, maar hier gaat het echt om het gesprek. Het draait niet om innige vriendschappen, maar om elkaars mening waarderen."
“Elke club heeft zijn eigen energie”, zegt Anja (71) van de leesclub kunstgeschiedenis. "Het doel is het verhaal vervangen, en soms juist een boek lezen dat je in eerste instantie niet aanspreekt. Zo verbreed je je horizon."
Dat levert soms verrassende inzichten op. Jan merkte bijvoorbeeld dat opvoeding en achtergrond bepalen hoe je een onderwerp beleeft, toen de club sprak over de martelaren van Gorcum. "Ieders mening is gevormd door persoonlijke ervaringen. Dat maakt een boekenclub extra waardevol."
Meer dan een kletsclubje
Bij MAP Tilburg, een filosofische leesgroep, ontstonden ook boeiende gesprekken. Oprichtster Charlotte (20) over Meisjesherinneringen van Annie Ernaux: "Het boek gaat over de ervaringen van vrouwen, maar ook mannen herkenden bepaalde dingen. Het laat zien hoe verschillende mensen kunnen kijken, maar ook wat ze gemeen hebben."
Boekenclubs zijn niet alleen praatclubs. Pride & Paperbacks bezocht samen Roze Maandag, de kunstgeschiedenisclub reisde naar Hilversum om het werk van architect Dudok te bekijken, en Jan's club plant een tentoonstelling in Kamp Vught.
Niet elke boekenclub houdt het eeuwige vol. MAP heeft een tijdelijke pauze, en clubs zoals Boekenbabbelaars en BoekenHoF verdwenen uit beeld, zonder dat duidelijk is wat de reden was.
Wat is het geheim van een goede leesclub?
Volgens Júlia draait het om flexibiliteit: "Als iemand een keer niet kan komen of spoilers op eigen risico krijgt, is dat geen probleem. Zeven mensen per bijeenkomst is ideaal, anders wordt het onoverzichtelijk."
Charlotte benadrukte dat duidelijke afspraken helpen: “Iedereen moet weten wat te verwachten en wat er gelezen wordt.” Jan voegt daaran toe: "Respect is het allerbelangrijkst. Je hoeft geen vrienden te zijn, maar luister naar elkaar. Dan kan een club goed functioneren."