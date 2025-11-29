Advertentie
Brand in container op laatste dag milieustraat Eindhoven
Vandaag om 13:00 • Aangepast vandaag om 14:09
Restafval in een container op de milieustraat aan de Lodewijkstraat in Eindhoven is zaterdagmorgen in brand gevlogen. Medewerkers konden de container nog wel naar buiten rijden. Opvallend genoeg is het de laatste dag dat deze milieustraat open is.
Medewerkers van de milieustraat ontdekten de brand en probeerden eerst zelf te blussen. Daarna werd de container door een vrachtwagen naar buiten gereden.
Daar werd de container door de brandweer leeggehaald en het afval geblust.
De milieustraat aan de Lodewijkstraat gaat vanaf 1 december voor bijna een jaar dicht voor onderhoudswerkzaamheden. De andere milieustraat in Acht blijft wel open.
Advertentie
Advertentie