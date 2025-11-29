Advertentie
Ernstig ongeval tussen tractor en crossmotor in Achtmaal
Vandaag om 13:55 • Aangepast vandaag om 15:12
Op een zandweg in Achtmaal is een ongeval gebeurd tussen een tractor en een crossmotor. Daarbij kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Een slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
Het ongeluk gebeurde op een zandweggetje in het buitengebied van Achtmaal. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Het team forensische opsporing verkeer van de politie doet onderzoek.
Advertentie
Advertentie