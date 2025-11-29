Navigatie overslaan

Ernstig ongeval tussen tractor en crossmotor in Achtmaal

Vandaag om 13:55 • Aangepast vandaag om 15:12
Motorcrosser ernstig gewond na botsing met tractor (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
Op een zandweg in Achtmaal is een ongeval gebeurd tussen een tractor en een crossmotor. Daarbij kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Een slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. 

Het ongeluk gebeurde op een zandweggetje in het buitengebied van Achtmaal. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Het team forensische opsporing verkeer van de politie doet onderzoek. 

Tractor en motor botsen in Achtmaal (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
