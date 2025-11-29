Advertentie
File door brand aanhanger op A50
Vandaag om 15:34 • Aangepast vandaag om 19:15
Op de A50 bij Ravenstein heeft zaterdagmiddag een aanhanger in brand gestaan. Door de brand ontstond een file.
De brandweer heeft de brand geblust. Het verkeer werd omgeleid via knooppunt Hintham toen de brandweer bezig was.
De aanhanger is verplaatst naar de afrit van Ravenstein, waarna de rechterrijstrook vrijgegeven is. Een dieplader nam de kleine vrachtwagen mee, zodat de afrit Ravenstein rond 18.30 uur weer open kon.
Advertentie
Advertentie