File door brand aanhanger op A50

Vandaag om 15:34 • Aangepast vandaag om 19:15
Foto: Rijkswaterstaat
Foto: Rijkswaterstaat

Op de A50 bij Ravenstein heeft zaterdagmiddag een aanhanger in brand gestaan. Door de brand ontstond een file. 

Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

De brandweer heeft de brand geblust. Het verkeer werd omgeleid via knooppunt Hintham toen de brandweer bezig was.

De aanhanger is verplaatst naar de afrit van Ravenstein, waarna de rechterrijstrook vrijgegeven is. Een dieplader nam de kleine vrachtwagen mee, zodat de afrit Ravenstein rond 18.30 uur weer open kon.

Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink

