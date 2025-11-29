Advertentie
Autobrand in Tilburg, vermoedelijk aangestoken
Vandaag om 15:53 • Aangepast vandaag om 16:49
Een auto is zaterdagochtend volledig uitgebrand aan de Predikherenlaan in Tilburg. Twee andere auto's raakten daarbij beschadigd. De brand is vermoedelijk aangestoken.
Volgens buurtbewoners zijn er aanmaakblokjes bij de uitgebrande auto gevonden. Ook zou er rond 06.00 uur, het tijdstip van de brand, een verdachte auto in de buurt gezien zijn.
De politie is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van de brand en de mogelijke betrokkenheid van de verdachte auto.
De auto is opgehaald door een berger.
