Vier mannen opgepakt na onrustige stapavond in Bergen op Zoom

Een 30-jarige man werd op de Grote Markt uit een café gezet en viel daarna voorbijgangers lastig. Hij moest van de politie de binnenstad verlaten, maar weigerde dat. De man werd aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.

Daarna was er een vechtpartij bij in de Steenbergsestraat bij het Beursplein een vechtpartij tussen een groep mensen. Er was iemand uit een café gezet en die gedroeg zich vervelend op straat. Daarop ontstond een vechtpartij. Agenten hebben de groep uit elkaar gehaald en een 34-jarige man uit Bergen op Zoom aangehouden.

Een 18-jarige man schold daarbij een agent uit. Hij werd aangehouden voor belediging. Bij een andere vechtpartij kreeg een man flinke klappen en trappen tegen zijn hoofd toen hij een ruzie probeerde te sussen. De politie pakte een 19-jarige Bergenaar op voor zware mishandeling.