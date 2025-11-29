Jongen (13) overleden na botsing met tractor in Achtmaal

De 13-jarige motorrijder die zaterdagmiddag gewond raakte bij een botsing met een tractor in Achtmaal, is overleden. Dit laat de politie zaterdagavond weten.

Het ongeluk gebeurde op een zandweggetje aan de Minnelingsebrugstraat. De jongen raakte hierbij zwaargewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet samen met het team forensische opsporing verkeer onderzoek.