NAC geeft punten weg aan Excelsior en verliest met 1-0

Excelsior heeft de zege in de Johan Cruijff ArenA op Ajax (1-2) een passend vervolg gegeven. De Rotterdammers versloegen zaterdag voor eigen publiek concurrent NAC Breda met 1-0. Excelsior heeft nu 16 punten en neemt wat afstand van de onderste plaatsen in de Eredivisie. NAC, dat de laatste drie duels met 1-0 verloor, staat nu op de voorlaatste plaats met 12 punten.

Denis Odoi beleefde een ongelukkig debuut bij NAC, dat de 37-jarige transfervrije verdediger afgelopen week aan de selectie toevoegde vanwege personele problemen in de verdediging. Odoi veroorzaakte halverwege de eerste helft een strafschop. Na een lage voorzet vanaf de linkerkant wilde de Belg met Ghanese roots de bal wegschieten. Jerolldino Bergraaf van Excelsior zette zijn voet er op het laatste moment tussen en ging na het contact met Odoi naar de grond.

De scheidsrechter strafte NAC zwaar met een strafschop. Noah Naujoks benutte de penalty en maakte de 1-0. Excelsior wint na Ajax ook van concurrent NAC Breda. Moussa Soumano raakte met een kopbal van dichtbij de paal. De gelijkmaker bleef echter uit.