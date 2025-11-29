Weg moet wijken voor boom en dode vrouw gevonden: dit gebeurde vandaag

Van weg die moet wijken voor een lindeboom tot een 78-jarige vrouw die vermoedelijk om het leven is gekomen door een misdrijf. Dit zijn de vijf verhalen die je zaterdag gelezen moet hebben.

In Eindhoven is een 78-jarige vrouw vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. De politie heeft een 40-jarige man aangehouden die volgens buurtbewoners de zoon van het slachtoffer zou zijn. Buurtbewoners zijn geschokt en vertellen dat de zoon psychotisch zou zijn en eerder dreigementen had geuit. Hier lees je het hele verhaal:

In het Brabantse Sambeek wordt de oudste lindeboom van Nederland extra beschermd. De weg moet wijken voor de monumentale boom die volgens schattingen tussen de 500 en 1200 jaar oud is. De gemeente gaat de weg versmallen en verleggen om de boom meer ruimte te geven. Lees hier het complete verhaal:

De iconische Singelloop in Breda dreigt te stoppen omdat het bestuur zijn taken neerlegt. Het evenement met 25.000 deelnemers en 50.000 toeschouwers is volgens de organisatie te complex en risicovol geworden voor vrijwilligers. De toekomst hangt af van mogelijke professionele overnemers. Check het hele verhaal hier:

Tijdens een emotioneel debat in het provinciehuis in Den Bosch protesteerden zo'n 500 boeren tegen nieuwe landbouwplannen van de provincie. Ondanks het luide protest kunnen de plannen voor verduurzaming en natuurbescherming doorgaan omdat grote politieke obstakels uitbleven. Hier lees je de analyse:

De 13-jarige motorrijder is zaterdag om het leven gekomen. De jongen raakte gewond bij een botsing met een tractor in Achtmaal en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hier lees je het hele verhaal: