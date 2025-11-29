Trein rijdt tegen auto in Udenhout aan: vrouw en baby lichtgewond

Een trein is zaterdagavond op een auto gebotst op de Kreitenmolenstraat in Udenhout. In die auto zaten een vrouw en haar baby. Zij raakten ondanks de enorme klap slechts lichtgewond.

Omstanders haalden de slachtoffers na de botsing uit de auto, terwijl de hulpdiensten met meerdere eenheden naar het spoor toe kwamen. De schade aan de auto is groot.

De vrouw en haar baby zijn ter plaatse door het ambulancepersoneel behandeld.

400 reizigers gestrand

De trein botste met een snelheid van ongeveer 130 kilometer per uur tegen de auto aan. In de trein zaten op dat moment ongeveer vierhonderd reizigers. Zij kunnen voorlopig nog niet verder. Het is niet bekend wanneer zij uit de trein zullen worden gehaald.

Geen treinen

Door de aanrijding reden er tot half tien geen treinen meer tussen Den Bosch en Tilburg.

Het is niet duidelijk hoe de auto op het spoor terechtkwam. De politie en ProRail doen onderzoek.