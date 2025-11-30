Na Europese titel legt Gradus Kraus de lat heel hoog: 'Wellicht snel meer'

De nieuwe Rico Verhoeven, of misschien nog wel groter, maar dan in het boksen. Europees kampioen Gradus Kraus en zijn team hebben grootse plannen om de Osse bokser wereldberoemd te maken. Zijn 4-jarige dochter Giana vat de populariteit van haar vader kort en bondig samen: "Hij is een superster."

Na acht overwinningen op rij als profbokser pakte Kraus zaterdagavond de Europese titel in het boksen. En net als in zeven eerdere partijen was de wedstrijd al snel beslist door een knock-out. Ook de Duitser Rostam Ibrahim was niet opgewassen tegen de rake hoeken en stoten van de 24-jarige Ossenaar.

Gradus Kraus pakte de Europese titel boksen.

"De eerste ronde was ik een beetje aan het testen om te kijken wat er werkte tegen hem. In de tweede ronde was ik erachter en voordat ik het wist, lag hij al op de grond", zei Kraus na afloop , in de kleedkamer waar een feeststemming heerste.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Het gaat snel met de carrière van Kraus. In korte tijd is zijn populariteit in Nederland, maar ook in Engeland enorm gegroeid. Zaterdagavond was het dan ook een gekkenhuis in Sportcentrum de Wilgenring in Rotterdam, waar honderden fans schreeuwden en hem toezongen. Dat begon al bij de opkomst, waarbij hij net als eerder wedstrijden danste met zijn dochtertje. "Er werd veel geluid gemaakt in de zaal, maar ik zong ook gewoon keihard mee", zegt hij lachend. "Natuurlijk doet dat publiek iets met me, al is mijn focus altijd 100 procent. En als mijn vader (voormalig kickbokskampioen Albert Kraus, red.) iets roept vanuit de hoek, dan hoor ik hem toch. We trainen iedere dag samen. Als hij iets zeg, dan doe ik dat."

"De wereldtitel? Wellicht gaan we daar snel meer over horen."

Na de Europese titel staan er in 2026 voor de Osse bokser mooie dingen op het programma. Op commercieel gebied gaan er deuren open, op sportief gebied hoopt Kraus snel op nieuwe wedstrijden. "De wereldtitel? Wellicht gaan we daar snel meer over horen."

Gradus Kraus versloeg zijn tegenstander al in de tweede ronde.

De nieuwe tegenstander is in ieder geval gewaarschuwd. "Ik hou van de sport en hoe meer rondes, hoe meer ik ervan geniet. Tot nu toe is er echter nog niemand die het lang weet vol te houden tegen me. Maar ik geniet ook van een spectaculaire knock-out hoor." De komende weken is er voor Kraus meer tijd voor zijn gezin. "Zoals Sinterklaas met onze dochter en er komt een gender reveal party aan. Dat vind ik spannender dan deze wedstrijd voor de Europese titel. Als we een gezonde dochter krijgen, zijn we natuurlijk heel erg blij. Maar een jongen zou toch ook mooi zijn."