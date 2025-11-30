Advertentie
Persoon valt door grote, verlichte kerstbal in Uden en raakt gewond
Vandaag om 05:59 • Aangepast vandaag om 13:48
Een persoon is zaterdagnacht door een grote, verlichte kerstbal gevallen op een rotonde aan de Marktstraat/Kerkstraat in Uden en raakte hierbij gewond. De persoon is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Hoe de persoon door de grote, verlichte kerstbal viel, is niet bekend. Omstanders hebben geholpen de kerstbal op te tillen, waarna ambulancebroeders het slachtoffer konden bevrijden en helpen.
Het ongeluk trok veel bekijks van het uitgaanspubliek in Uden.
