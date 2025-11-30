Auto knalt frontaal tegen boom in Rosmalen, kind en volwassenen gewond

Een auto knalde zaterdagnacht rond kwart over twaalf frontaal tegen een boom op de Blauwe Sluisweg in Rosmalen. In de auto zaten drie personen, waaronder een kind. Twee van hen raakten zwaargewond.

De auto heeft vermoedelijk een rotonde over het hoofd gezien. De auto raakte de stoeprand van de rotonde, schoot aan de andere zijde naar beneden en botste frontaal tegen een boom.

Bij het ongeluk raakten alle drie de inzittenden gewond, waarvan twee zeer ernstig. De brandweer moest één persoon uit de auto bevrijden. Alle slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er werden drie ambulances ingezet en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De politie heeft het ongeval onderzocht.