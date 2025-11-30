Man (18) gewond bij steekpartij in Eindhoven

Zaterdagnacht was er een steekpartij op de Bleekweg in Eindhoven. Een 18-jarige man raakte hierbij gewond aan zijn handen.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij woont in Dubai

De politie kreeg rond kwart voor vijf de melding van de steekpartij, maar kan verder nog niet veel zeggen.

Wat er precies is gebeurd, wie de dader is en wat de aanleiding was van de steekpartij wordt onderzocht. De politie bekijkt camerabeelden en hoort verschillende getuigen.

Er is nog niemand aangehouden. De politie is op zoek naar de verdachte.