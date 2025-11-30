PSV-coach Bosz droomkandidaat als opvolger van Koeman? Een complexe kwestie

De benoeming van de bondscoach van het Nederlands elftal voor na het WK in 2026 dreigt een complex proces te worden. De huidige coach Ronald Koeman, de KNVB, (droom)kandidaat Peter Bosz en PSV hebben namelijk allemaal een ander belang.

Wat wil de KNVB? Wat wil Ronald Koeman? En is het mogelijk een officieel besluit uit te stellen tot na het WK? Ook PSV-coach Peter Bosz verschaft nog geen duidelijkheid. Het zijn de voorbije weken bij persmomenten terugkerende onderwerpen: zijn contractverlenging bij PSV en het bondscoachschap.

De trainer manoeuvreert zich dan altijd handig om de vragen heen, maar tussen de regels door wordt zijn boodschap duidelijk. Ja, PSV is voor hem een prachtige werkgever en ja, coach van het Nederlands elftal worden zou zijn loopbaan rond maken, schrijft de NOS.

Bosz zou trots zijn

Deze week was Bosz op radiozender Joe openhartig over zijn ambities als bondscoach van Oranje. "Het is natuurlijk iets wat je trots zou maken", vertelde hij in de Coen & Sander-show. "Omdat je dan je land mag vertegenwoordigen en dat is wel iets heel bijzonders natuurlijk. Maar ja, dat moet dan net uitkomen en op je pad komen."

Timing gunstig voor Bosz

De timing is sowieso gunstig voor Bosz. Hij heeft net als Koeman een aflopend contract. Koeman liet eerder deze maand weten er "weleens over na te denken" om na het WK voetbal in 2026 als bondscoach te stoppen.