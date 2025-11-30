PSV-coach Bosz droomkandidaat als opvolger van Koeman? Een complexe kwestie
De benoeming van de bondscoach van het Nederlands elftal voor na het WK in 2026 dreigt een complex proces te worden. De huidige coach Ronald Koeman, de KNVB, (droom)kandidaat Peter Bosz en PSV hebben namelijk allemaal een ander belang.
Wat wil de KNVB? Wat wil Ronald Koeman? En is het mogelijk een officieel besluit uit te stellen tot na het WK? Ook PSV-coach Peter Bosz verschaft nog geen duidelijkheid. Het zijn de voorbije weken bij persmomenten terugkerende onderwerpen: zijn contractverlenging bij PSV en het bondscoachschap.
De trainer manoeuvreert zich dan altijd handig om de vragen heen, maar tussen de regels door wordt zijn boodschap duidelijk. Ja, PSV is voor hem een prachtige werkgever en ja, coach van het Nederlands elftal worden zou zijn loopbaan rond maken, schrijft de NOS.
Bosz zou trots zijn
Deze week was Bosz op radiozender Joe openhartig over zijn ambities als bondscoach van Oranje. "Het is natuurlijk iets wat je trots zou maken", vertelde hij in de Coen & Sander-show. "Omdat je dan je land mag vertegenwoordigen en dat is wel iets heel bijzonders natuurlijk. Maar ja, dat moet dan net uitkomen en op je pad komen."
Timing gunstig voor Bosz
De timing is sowieso gunstig voor Bosz. Hij heeft net als Koeman een aflopend contract. Koeman liet eerder deze maand weten er "weleens over na te denken" om na het WK voetbal in 2026 als bondscoach te stoppen.
Welke keuze Koeman na bijna zes jaar Oranje (verdeeld over twee termijnen) gaat maken, is afwachten. De gezondheidssituatie van zijn vrouw, die chronisch ziek is, kan ook een rol in zijn beslissing spelen of Koeman wel of niet doorgaat.
De huidige bondscoach nuanceerde later zijn uitspraken en zei "open te staan" voor een gesprek met de KNVB over een nieuw contract. Dat overleg zal in dat geval hoogstwaarschijnlijk pas na het WK plaatsvinden. Op zich logisch, maar afhankelijk van de prestatie van Oranje op het WK kunnen de panelen nog behoorlijk verschuiven.
Bosz logische opvolger van Koeman?
De 62-jarige Bosz lijkt op dit moment de meest logische kandidaat om het stokje eventueel van Koeman over te nemen. De ervaring heeft hij, in het buitenland bij Borussia Dortmund, Olympique Lyonnais en Bayer Leverkusen en in Nederland bij Feyenoord (technisch directeur), Ajax en PSV.
PSV wil contract graag verlengen
Het ligt in de lijn der verwachting dat Bosz pas in 2026 duidelijkheid geeft over zijn toekomst bij PSV. De directie van de Eindhovenaren is al langer in gesprek met de coach over een nieuw contract.
En algemeen directeur Marcel Brands en directeur voetbalzaken Earnest Stewart van PSV zullen blijven 'pushen' om hun succestrainer binnenboord te houden. Het duo uitte afgelopen seizoen al de wens om het contract van Bosz te verlengen.
Die ontwikkelingen zullen door Nigel de Jong nauwlettend in de gaten worden gehouden. De technisch directeur van de KNVB kan in een complexe situatie terechtkomen waarin veel partijen op een antwoord van elkaar zitten te wachten.