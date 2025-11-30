Gemoederen lopen hoog op in Oss: TOP verliest én krijgt rood na vechtpartij

Een massale duw- en trekpartij aan het einde van de wedstrijd, was een flinke smet op het duel TOP Oss - Almere City zaterdag. De Ossenaren verloren de wedstrijd in eigen huis ook nog eens met 1-2.

De stand was al 1-2 voor de bezoekers, toen in de blessuretijd van de tweede helft de vlam in de pan sloeg. TOP Oss-speler Bryan Van Hove was er bij betrokken.

Het werd duwen en trekken, waarna spelers van beide teams zich gingen bemoeien. Vanaf de reservebank kwamen ook nog eens veel spelers en stafleden het veld in gelopen.

Scheidsrechter Martin Perez legde het duel tijdelijk stil. Toen de gemoederen enigszins bedaard waren, trok hij rood voor Van Hove en twee mensen van Almere City.

Bekijk hieronder de beelden.