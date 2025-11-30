Navigatie overslaan

Gokdag (19) uit Oosterhout nog altijd niet terecht

Vandaag om 12:11 • Aangepast vandaag om 12:21
Gokdag (19) is vermist sinds vrijdagavond
De 19-jarige Gokdag uit Oosterhout, die sinds vrijdag wordt vermist, is nog altijd niet terecht. Zijn familie en politie maken zich ernstig zorgen om de jongeman, die een verstandelijke beperking heeft. 

De politie is op zoek naar hem en zoekt hierbij ook in de wateren in de buurt van zijn woning, meldt de politie zondag.
 
Gokdag liep vrijdagavond rond elf uur 's avonds weg van huis in de wijk Oosterheide.

Hij is 1,72 meter, heeft zwart haar en droeg op het moment van het weglopen vermoedelijk een blauwe jas, zwarte broek en hoge sneakers

