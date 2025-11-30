Powerport: wat houden de projecten in en waarom komt het in Moerdijk?

Powerport is al een aantal jaren een veelbesproken onderwerp in de gemeente Moerdijk. Die ontwikkeling heeft veel invloed op de omgeving en de inwoners. De opgave komt vanuit het Rijk en in totaal wordt er 450 hectare grond gezocht binnen de gemeente. Maar wat houdt Powerport precies in?

Powerport is een verzamelnaam voor meerdere projecten, waarvoor in de gemeente Moerdijk ruimte gezocht wordt. Van een aantal projecten is al zeker dat ze in Moerdijk komen, legt ZuidWest TV uit. Het gaat bijvoorbeeld om het hoog- en middenspanningsstation Port of Moerdijk. Daarnaast wordt er een hoogspanningsverbinding aangelegd vanuit Rilland. Die loopt aan de Noordkant van Standdaarbuiten en Zevenbergschen Hoek.

Ook wordt de Delta Rhine Corridor aangelegd. Dat zijn ondergrondse buisleidingen die waterstof en CO2 vervoeren van Rotterdam tot aan Boxtel. Een stuk van deze buisleiding komt door de gemeente Moerdijk, tussen het industriegebied en Zevenbergen. Als laatste is het zeker dat er maximaal twee aanlandingen van wind op zee worden gerealiseerd. Dat is het project Nederwiek III.

Naast deze projecten is er ook nog 130 hectare grond nodig voor de groei en verduurzaming van de industrie. Hoe dit ingericht wordt, moet nog verder onderzocht worden. Bijvoorbeeld voor welke vormen van circulaire economie ruimte is. Daarbij moeten dan ook kabels en leidingen worden aangelegd. Als laatste moet er ruimte komen voor waterberging.

Projecten die mogelijk komen

Naast de projecten waarvan zeker is dat ze in Moerdijk komen, zijn er ook nog een aantal onzeker. Dat geldt voor plannen uit het Programma Energie Hoofdstructuur van de overheid. Daarin zit een grootschalige batterijopslag, uitbreiding van het 380kV station, projecten met betrekking tot de warmtetransitie en elektrolyse. Bij dat laatste wordt energie gebruikt om stoffen te splitsen.

Vanwege al deze ontwikkelingen krijgt de gemeente compensatieprojecten terug. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor agrarische structuurversterking, landschappelijke inpassing of projecten die de leefbaarheid versterken. Hoe het er precies uit komt te zien, moet nog verder uitgewerkt worden.