Powerport: wat houden de projecten in en waarom komt het in Moerdijk?
Powerport is al een aantal jaren een veelbesproken onderwerp in de gemeente Moerdijk. Die ontwikkeling heeft veel invloed op de omgeving en de inwoners. De opgave komt vanuit het Rijk en in totaal wordt er 450 hectare grond gezocht binnen de gemeente. Maar wat houdt Powerport precies in?
Powerport is een verzamelnaam voor meerdere projecten, waarvoor in de gemeente Moerdijk ruimte gezocht wordt. Van een aantal projecten is al zeker dat ze in Moerdijk komen, legt ZuidWest TV uit. Het gaat bijvoorbeeld om het hoog- en middenspanningsstation Port of Moerdijk. Daarnaast wordt er een hoogspanningsverbinding aangelegd vanuit Rilland. Die loopt aan de Noordkant van Standdaarbuiten en Zevenbergschen Hoek.
Ook wordt de Delta Rhine Corridor aangelegd. Dat zijn ondergrondse buisleidingen die waterstof en CO2 vervoeren van Rotterdam tot aan Boxtel. Een stuk van deze buisleiding komt door de gemeente Moerdijk, tussen het industriegebied en Zevenbergen. Als laatste is het zeker dat er maximaal twee aanlandingen van wind op zee worden gerealiseerd. Dat is het project Nederwiek III.
Naast deze projecten is er ook nog 130 hectare grond nodig voor de groei en verduurzaming van de industrie. Hoe dit ingericht wordt, moet nog verder onderzocht worden. Bijvoorbeeld voor welke vormen van circulaire economie ruimte is. Daarbij moeten dan ook kabels en leidingen worden aangelegd. Als laatste moet er ruimte komen voor waterberging.
Projecten die mogelijk komen
Naast de projecten waarvan zeker is dat ze in Moerdijk komen, zijn er ook nog een aantal onzeker. Dat geldt voor plannen uit het Programma Energie Hoofdstructuur van de overheid. Daarin zit een grootschalige batterijopslag, uitbreiding van het 380kV station, projecten met betrekking tot de warmtetransitie en elektrolyse. Bij dat laatste wordt energie gebruikt om stoffen te splitsen.
Vanwege al deze ontwikkelingen krijgt de gemeente compensatieprojecten terug. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor agrarische structuurversterking, landschappelijke inpassing of projecten die de leefbaarheid versterken. Hoe het er precies uit komt te zien, moet nog verder uitgewerkt worden.
Al deze projecten dragen bij aan het verduurzamen van de industrie. Maar alle energieprojecten zijn ook bedoeld om huizen en bedrijven te voorzien van stroom. De extra ruimte voor circulaire industrie is belangrijk voor Nederland om te verduurzamen. Maar ook om de concurrentie met andere landen aan te kunnen.
Daarnaast spelen geopolitieke spanningen mee. Dat zorgt ervoor dat Europa, Nederland en Powerport regio Moerdijk minder afhankelijk wil zijn van het buitenland. Met de komst van Powerport kan Nederland er zelf voor zorgen dat er genoeg stroom beschikbaar is. Maar ook dat grondstoffen worden hergebruikt.
Moerdijk als strategische plek
Moerdijk is een strategische plek op het gebied van industrie, energie, goederentransport en milieuruimte. Met de komst van het 380kV hoogspanningsstation wordt Moerdijk ook een belangrijk knooppunt in de energievoorziening. Ook ligt de haven van Moerdijk het meest ver landinwaarts. Er is een water-, spoor- en wegverbinding en er liggen diverse pijpleidingen.
De grote bedrijven uit de energie-intensieve industrie liggen ook in de regio, zoals de Amercentrale. Deze centrale is belangrijk voor de warmtevoorziening in de regio. Naast Moerdijk speelt ook de gemeente Drimmelen een rol. Daar lopen veel kabels, leidingen en hoogspanningsroutes doorheen. Dat maakt de gemeente Moerdijk een logische plek voor de Powerportontwikkelingen.
Moerdijkregeling en vertrekregeling
De komst van Powerport heeft er ook voor gezorgd dat de gemeente de Moerdijkregeling weer heeft geactiveerd. Die regeling is opnieuw geïndexeerd. Daarbij wordt de waardestijging van woningen vanaf 1 januari 2023 weer meegenomen. Inwoners kunnen hun woning bij de regeling aanmelden. De gemeente koopt de woning dan voor 95 procent van de taxatiewaarde.
De Moerdijkregeling geeft inwoners nu zekerheid, maar dat verandert als definitief wordt dat het dorp geen toekomst heeft. Dan vervalt de Moerdijkregeling en komt er een vertrekregeling. Daarin worden inwoners voor 100 procent gecompenseerd. Als het aan de gemeente ligt komt daar ook nog een extra bedrag bovenop. Dat is bedoeld voor alle extra kosten die mensen moeten maken als ze moeten verhuizen.
Ontwerptafel
Om al deze projecten een plek te geven is de ontwerptafel bedacht. Daarin worden alle projecten gebundeld en komen ze niet allemaal apart op de gemeente af. Daarin is ook de participatie met inwoners en andere betrokkenen meegenomen. Aan de hand daarvan kwam de gemeente met het voorstel om de projecten in Oostelijke richting te plaatsen. Dit is overigens nog geen besluit, maar een voorstel dat de gemeente meeneemt naar het gesprek met het rijk.
Op maandag 1 december gaat de gemeente om de tafel met het Rijk. Daar besluiten ze definitief over de zoekrichting voor de Powerportopgave. Eerder liet de raad al weten achter de wethouder te staan. De gemeente Moerdijk heeft een speciale pagina ingericht met alle informatie rondom Powerport. Ook kunnen mensen daar met vragen terecht.
