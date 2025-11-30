Gedoe om naam: pre-Carnavalsfeesten in Oosterhout geschrapt

Wat dé ultieme opwarmer voor carnaval moest worden in Oosterhout, gaat dit jaar helemaal niet door. Een soortgelijk feest vorig jaar was strak uitverkocht en ook de kaartverkoop van de 2026-editie liep goed. Toch blaast organisator Niels Houtepen Ut Sneeuwbal en Ut Nasibal nu helemaal af. Niet vanwege tegenvallende cijfers dus, maar om gedoe met de naam.

“De earlybirdtickets vlogen de deur uit”, zegt Niels. Alles leek klaar voor een succesvolle editie, tot er een telefoontje uit Utrecht kwam. Daar vindt een week eerder het Sneeuwbal Festival plaats, een house- en rave-evenement. Zij zagen de gelijkenis tussen de namen en trokken aan de bel.

Splinternieuw festival Om het evenement rendabel te maken, besloot hij dit jaar twee dagen te programmeren: eerst het nieuwe après-ski-achtige Ut Sneeuwbal, gevolgd door het carnavaleske Ut Nasibal. “Een groots opgezette tent, beveiliging, techniek, horeca: dat kost een hoop”, legt Niels uit. “Als je dat voor twee dagen opbouwt, kun je de kosten spreiden. Dan maak je pas kans om er iets aan over te houden.”

Niels, die met zijn evenementenbedrijf grote en kleine festivals organiseert, kwam vorig jaar voor het eerst met een carnavalsopwarmer: Ut Nasibal. Met grote namen als Veul Gère, Lamme Frans en Vieze Jack waren alle 5500 tickets snel uitverkocht.

Ruzie over de naam

Dat viel rauw op het dak van Niels. “We hadden dat festival in ons merkonderzoek heus wel gezien, maar omdat wij een klein, lokaal en carnavalesk feest zijn, met een heel andere doelgroep en sfeer, verwachtten we daar geen problemen mee.” ‘Sneeuwbal’ is daarnaast een algemeen woord. “Daar kun je toch geen grenzen aan stellen?”, vindt de organisator.

Maar een gesprek met de Utrechtse organisator liep snel formeel. Op advies van zijn advocaat kiest Niels ervoor geen juridische strijd te voeren. “Het zou weken procederen zijn, zonder dat we aan het festival kunnen werken. En als we verliezen, kost het gigantisch veel geld. Dat risico is te groot.”

Het gevolg: Ut Sneeuwbal moet worden afgeblazen, en trekt Ut Nasibal mee. “Alle kosten – tentbouw, techniek, beveiliging, horeca – zijn gebaseerd op twee volle festivaldagen. Met één dag komen we niet uit”, legt Niels uit. “Dan draaien we verlies. We móeten simpelweg twee dagen draaien om het evenement te kunnen betalen.” Daarom valt ook Ut Nasibal, dat vorig jaar nog strak uitverkocht was, nu om.

Waarom gaat Ut Sneeuwbal niet onder een andere naam verder?

Iedereen die een ticket heeft gekocht, ontvangt automatisch de volledige aankoopprijs teruggestort, verzekert Niels. Maar hij krijgt wel veel teleurgestelde reacties. “Veel mensen vroegen of het feest niet gewoon met een andere naam door kon gaan.”

Alles was namelijk al ingekocht, legt Niels uit. “Campagnes, posters, socialmediacontent, het hele decor lag klaar”, zegt Niels. “Voor een klein en lokaal evenement is het onbetaalbaar om dat allemaal in de prullenbak te gooien en opnieuw te beginnen.”

Daar komt nog tijdsdruk bij. “We zouden dan in januari met een compleet nieuwe campagne moeten starten. Dan heb je nog maar een maand om 2500 kaarten te verkopen. Dat is veel te kort, zeker voor een nieuw merk waar nog geen fanbase omheen staat.”

De organisatie hoopt dat bezoekers begrip hebben en dat het vertrouwen blijft. “Vorig jaar hebben we veel mensen blij gemaakt, dat willen we volgend jaar weer doen.”