Advertentie
Overvaller met mes slaat toe bij Tilburgse supermarkt
Vandaag om 15:29 • Aangepast vandaag om 16:19
Een Poolse supermarkt aan de Trouwlaan in Tilburg is zondagmiddag om half twee overvallen. Een man bedreigde de caissière met een mes, deed een greep uit de kassa en rende vervolgens met buit richting het Korvelplein.
De overvaller had zwart haar en droeg een blauwe jas, geruite blouse en een rugzak.
Niemand raakte gewond bij de overval. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de verdachte, maar heeft hem niet gevonden.
De politie doet nog verder onderzoek. De overvaller zou duidelijk op camerabeelden staan.
Advertentie
Advertentie