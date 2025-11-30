Deze topfitte broers gunnen elkaar alles, maar zijn ook rivalen

De 66ste editie van de Warandeloop Tilburg gaat de geschiedenisboeken in met een recordaantal van 5500 deelnemers. Tijdens de slotdag van het driedaagse evenement, en tevens het NK Cross Country, kwamen diverse topatleten in actie. Een opvallende uitslag was het goud en zilver voor de Tilburgse broers Robin (25) en Rick (23) van Riel. “Er werd vanmorgen thuis weinig gezegd”, zegt Rick over de broederstrijd.

Robin van Riel is qua prestaties de succesvolste van de broers. Zo pakte hij diverse Nederlandse titels outdoor en indoor. Tijdens de Warandeloop, een thuiswedstrijd voor de familie Van Riel, was Robin zondag de topfavoriet op de korte cross, al kende hij geen succesvol 2025. De 1875 meter door de bossen naast de universiteit kwam hij uiteindelijk net voor zijn broer binnen. “Ik merkte dat Rick echt fit is, maar dat ben ik ook. Je weet dat je een heel goede race moet lopen om voor de eerste plek te strijden”, zegt Robin die zeer waarschijnlijk als Nederlands kampioen over twee weken naar het EK cross in het Portugese Lagoa mag.

"Vanmorgen bij onze ouders in Tilburg was het stiller dan normaal."

“Als er inderdaad een team Mixed Relay meedoet, dan hoop ik dat Rick ook wordt geselecteerd. Hij loopt zo goed, het zou een mooie beloning zijn.” In 2019 deden beide broers voor het laatst mee aan een eindtoernooi: het EK onder 20 jaar. Zijn moegestreden broer was aan de ene kant blij met zilver op het NK, aan de andere kant baalde hij van de verloren strijd om het goud. De strijd om het podium was eerder op de dag al van start gegaan. “Vanmorgen bij onze ouders in Tilburg was het stiller dan normaal. We hebben voor de wedstrijd een aparte warming-up gedaan. Uiteindelijk waren we aan elkaar gewaagd, dat is wel leuk om mee te maken. Het geeft wel aan dat we het allebei goed doen.”

"We gaan echt niet iemand een bocht afsnijden."

Ondanks de strijd op het veld of in de cross, gunnen de broers elkaar het beste. Robin: “Je loopt voor jezelf, maar we willen het voor de ander zo sportief mogelijk houden. Het is echt niet zo dat we iemand een bocht afsnijden ofzo. We proberen elkaar ook beter te maken. Er wordt in tegenstelling tot vanochtend straks gewoon gepraat hoor. Dan bespreken we bijvoorbeeld wat er goed en niet goed ging.”

Sophie van Gurp pakte brons bij het NK Cross Country onder 20 jaar (foto: Leon Voskamp).