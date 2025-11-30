Veerman klaar met lofzang voor PSV: 'Genoeg veren in onze reet gehad'

PSV won zondag met 3-0 van FC Volendam. Sowieso gaat het erg goed in Eindhoven de laatste tijd. Liverpool, Feyenoord en Napoli werden allen verslagen dit seizoen. Joey Veerman is een van de uitblinkers momenteel, maar vindt dat PSV wel genoeg lof heeft gehad. Ook vertelt Peter Bosz op de persconferentie na de wedstrijd waarom Couhaib Driouech niet speelde.​

Het leek een simpele rekensom: Ivan Perisić was geblesseerd en dus zou de man van de wedstrijd in Liverpool, Couhaib Driouech, zijn positie overnemen tegen FC Volendam. Echter dacht Peter Bosz daar anders over en koos hij voor Paul Wanner, Ricardo Pepi en Esmir Bajraktarević in de basis, in plaats van de Marokkaanse buitenspeler. “Het was heel lastig om het hem te vertellen na zijn goede prestaties. Anders had ik het tegen Pepi moeten zeggen en dan was hij ook teleurgesteld geweest”, verklaart Bosz. Dennis Man was vermoeid en speelde daarom niet. Ondanks de wisselingen werd er ‘gewoon’ met 3-0 gewonnen.

"Hoor net van mijn vriendin dat ik Sinterklaas moet vieren en zij bepaalt.”

Joey Veerman, geboren Volendammer, was een van de doelpuntenmakers. “Het is bijzonder om te scoren tegen Volendam. De vorige keer miste ik twee mega kansen daar en gingen ze zingen: ‘Joey bedankt!’ Dus ik scoor nog liever een keer in het stadion daar”, lacht de middenvelder van PSV.

Sowieso komt Veerman nog graag in zijn geboorteplaats: “Ik wil heel graag bij FC Volendam gaan kijken. Ik heb al twee maanden geleden gezegd dat ik zondag wil gaan kijken, maar ik hoor net van mijn vriendin dat ik Sinterklaas moet vieren en zij bepaalt.” Logischerwijs wordt Veerman weer in verband gebracht met een terugkeer bij Oranje. “Als ik geen e-mail of belletje krijg, dan is er niet zoveel aan de hand. Ik kan niks anders doen dan gewoon voetballen”, concludeert hij zelf. Ook Bosz spreekt zich er niet over uit: “Joey moet niet op mijn stoel gaan zitten en ik moet niet op de stoel van Koeman gaan zitten. Hij moet gewoon lekker blijven voetballen.” Afgelopen zomer leek het even dat Veerman zou vertrekken naar de Premier League: “Ik heb een, twee dagen gebaald, maar wat kan je er tegen doen? De droom om een keer een stap te maken blijft.”

"We hebben allemaal genoeg veren in onze kont gekregen."