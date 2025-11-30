Judoka Jur Spijkers uit Tilburg mist bronzen medaille op Grand Slam

Judoka Jur Spijkers is er zondag bij de Grand Slam van Abu Dhabi niet in geslaagd bij de zwaargewichten (+100 kg) een bronzen medaille te pakken. De Azerbeidzjaan Oesjangi Kokauri versloeg de 28-jarige Tilburger op ippon.

Spijkers had in de halve finale verloren van Tamerlan Basjajev, een van de Russen die na een besluit van de internationale judobond IJF weer onder eigen vlag mochten judoën.

Ook Guusje Steenhuis uit Grave (-78 kg) slaagde er niet in de strijd om het brons te winnen. Zij had in de herkansingen de Duitse Alina Böhm verslagen, maar de Japanse Mizuki Sugimura hield haar van een medaille af.