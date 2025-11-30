Jacht op het vergeten Oudejaarslot: in Brabant ligt €664.852 te wachten

Heb jij je lot van vorig jaar al ingeleverd? Er ligt in onze provincie nog altijd een duizelingwekkend bedrag van €664.852 te wachten op Brabanders die waarschijnlijk niet eens weten dat ze het gewonnen hebben. Het gaat om prijzengeld uit de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij van 2024, meldt NU.nl. Winnaars die hun lot ergens hebben laten slingeren, hebben nog maar een paar weken om deze te vinden en zich te melden.

Om al die vergeetachtige gelukszoekers te bereiken, kiest de Staatsloterij voor een opvallende aanpak. Sinds zondag vliegen er vliegtuigjes over het land, voorzien van grote banners die mensen oproepen hun oude loten nog één keer goed te bekijken.

Eerder deze week bleven de toestellen aan de grond vanwege het wisselvallige weer, maar sinds zondag zijn ze wel te zien. Met deze actie hoopt de Staatsloterij dat mensen tijdens een wandeling of vanuit de tuin beseffen dat ze nog een lot hebben liggen en zich alsnog melden.

Loten door het hele land

Ook in andere provincies laten winnaars flinke bedragen liggen zegt de Staatsloterij tegen NU.nl. In Zuid-Holland wachten bijna €900.000 aan prijzen op nieuwe eigenaren. In Noord-Holland moet nog €765.156 worden opgehaald, en in Gelderland ligt €537.307 te wachten.



In totaal zijn er 637.889 winnende loten niet verzilverd, goed voor een totaalbedrag van 4,4 miljoen euro. Een fors deel daarvan ligt op Brabanders te wachten. Dus misschien ligt het winnende lot wel tussen de vergeten bonnetjes, achter in een keukenla of zelfs nog in een tas die al maanden niet is opengemaakt.

Haal je lot snel op

De tijd begint ondertussen wel te dringen. Winnaars hebben tot 31 december om 23.59 uur de tijd om hun prijzengeld op te halen. Daarna vervalt het lot definitief. Wie nu dus nog even goed zoekt, zou zomaar het nieuwe jaar kunnen beginnen met een onverwachte financiële meevaller.