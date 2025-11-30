Arrestatieteam valt huis in Tilburg binnen: man opgepakt

Een arrestatieteam van de politie is zondagmiddag een huis in Tilburg binnengevallen om een jonge man aan te houden. Hij werd geblinddoekt meegenomen. De inval aan de Piet Retiefstraat trok veel bekijks.

Het team van de Dienst Speciale Interventies (DSI) ramde de voordeur van het huis open en stormde naar binnen om de man te arresteren.

De verdachte is opgepakt in verband met een lopend onderzoek laat een woordvoerder van de politie zondagavond weten. Waar dat onderzoek precies over gaat, is niet bekend. Meer wil de politie er niet over vertellen.

Na de aanhouding heeft een team rechercheurs onderzoek gedaan in het huis.