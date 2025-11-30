Herstel uit rolstoel en angst voor vogelgriep: dit gebeurde er deze week

Een wonderbaarlijk herstel uit rolstoel, zware overstromingen op vakantie en angst voor vogelgriep: dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

Sofie Ebben (29) uit Sint Agatha stond tegen alle verwachtingen in op uit haar rolstoel na een ongeluk met paarden. Een documentaire volgt haar bijzondere herstelproces, van rolstoel naar zelfstandig leven. Na twee jaar revalideren kan ze nu weer lopen, werken en opent ze zelfs een restaurant. Lees hier het verhaal van Sofie:

Het gezin van Kim van Geffen uit Schijndel ontsnapte ternauwernood aan zware overstromingen tijdens hun vakantie in Slovenië in 2023. Het trauma van die nacht werd verwerkt met een betekenisvolle tattoo op kniehoogte. Precies tot waar het water stond. Lees hier haar verhaal:

De provincie Noord-Brabant worstelt met het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de balans tussen gezondheid, landbouw en natuur. Gedeputeerde Marc Oudenhoven werkt aan een plan om het gebruik te verminderen, met aandacht voor zowel zorgen over gezondheidsrisico's als de belangen van boeren. Hier lees je het hele verhaal:

Jack en Ellie van Ginneken uit Zevenbergschen Hoek leven intens mee met de bewoners van Moerdijk die hun huizen moeten verlaten. Zelf werden ze eind jaren '90 gedwongen te verhuizen voor de aanleg van de hogesnelheidslijn. Ze delen hun ervaringen en tips voor de getroffen Moerdijkers. Lees hier hun verhaal: