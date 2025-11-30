Navigatie overslaan

Het Jachtseizoen levert StukTV een Dutch Reality Award op

Vandaag om 19:41 • Aangepast vandaag om 22:07
Thomas van der Vlugt, Giel de Winter en Stefan Jurriens van StukTV in 2024 (foto: ANP).
StukTV, waar Giel de Winter uit Uden onderdeel van is, heeft zondag een Dutch Reality Award gewonnen. Het drietal ontving de prijs in de categorie beste survival- en competitieprogramma voor Het Jachtseizoen: Most Wanted.

Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

In totaal werden de afgelopen maanden zo'n 110.000 stemmen uitgebracht in de verschillende categorieën. In hun categorie wisten Giel, Thomas en Stefan programma’s als Echte Jongens op Safari, Good Luck Guys, Hakken over de Sloot en Wie Is de Mol achter zich te laten.

Andere winnaars waren onder meer De Augurkenkoning en Gerard Joling.

De mannen van StukTV waren zondag zelf niet aanwezig bij de uitreiking in Amsterdam.

