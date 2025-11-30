Advertentie
Het Jachtseizoen levert StukTV een Dutch Reality Award op
Vandaag om 19:41 • Aangepast vandaag om 22:07
StukTV, waar Giel de Winter uit Uden onderdeel van is, heeft zondag een Dutch Reality Award gewonnen. Het drietal ontving de prijs in de categorie beste survival- en competitieprogramma voor Het Jachtseizoen: Most Wanted.
In totaal werden de afgelopen maanden zo'n 110.000 stemmen uitgebracht in de verschillende categorieën. In hun categorie wisten Giel, Thomas en Stefan programma’s als Echte Jongens op Safari, Good Luck Guys, Hakken over de Sloot en Wie Is de Mol achter zich te laten.
Andere winnaars waren onder meer De Augurkenkoning en Gerard Joling.
De mannen van StukTV waren zondag zelf niet aanwezig bij de uitreiking in Amsterdam.
