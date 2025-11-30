Advertentie
Flinke botsing bij afrit A58 in Etten-Leur: één persoon naar ziekenhuis
Vandaag om 20:02 • Aangepast vandaag om 20:19
Twee auto's zijn zondagavond tegen elkaar gebotst bij de Oostpoort in Etten-Leur. Het ongeluk gebeurde net voor de afrit van de A58.
Door de botsing is bij een van de auto's de hele bumper eraf gevallen. Eén persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die is niet geland. Er kwamen twee ambulances.
De oorzaak van het ongeluk is onbekend.
Advertentie
Advertentie