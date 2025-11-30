Navigatie overslaan

Flinke botsing bij afrit A58 in Etten-Leur: één persoon naar ziekenhuis

Vandaag om 20:02 • Aangepast vandaag om 20:19

Twee auto's zijn zondagavond tegen elkaar gebotst bij de Oostpoort in Etten-Leur. Het ongeluk gebeurde net voor de afrit van de A58.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Door de botsing is bij een van de auto's de hele bumper eraf gevallen. Eén persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die is niet geland. Er kwamen twee ambulances.

De oorzaak van het ongeluk is onbekend.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.