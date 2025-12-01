Navigatie overslaan
Gewonde bij steekpartij op stationsplein in Den Bosch

Vandaag om 05:54 • Aangepast vandaag om 09:22

Er is zondagnacht iemand gestoken tijdens een beroving op het stationsplein in Den Bosch. Het slachtoffer is gewond. Er is nog niemand aangehouden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie kreeg rond kwart over twaalf een melding van de beroving. "We troffen een slachtoffer aan met steekverwondingen", schrijft de politie op X. 

De gewonde man is ter plekke behandeld in de ambulance, zegt een woordvoerder. Naar verwachting wordt het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. 

 

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink

