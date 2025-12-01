Jongen (16) gewond aan hoofd na steekpartij bij station Den Bosch

Een zestienjarige jongen is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt aan zijn hoofd. Dat gebeurde tijdens een beroving op het Stationsplein in Den Bosch, dat meldt de politie. Er is nog niemand aangehouden.

De politie kreeg rond kwart over twaalf een melding van de beroving waarbij er gestoken was. "We troffen een slachtoffer aan met steekwonden", zegt de politie. "Het slachtoffer werd in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en is inmiddels weer thuis."

De dader wordt nog gezocht. Na de beroving is hij in de richting van het station gevlucht, daarna konden ze hem niet meer vinden.

De politie probeert via camerabeelden en getuigen erachter te komen om wie het gaat.