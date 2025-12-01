Steekpartij tijdens beroving op stationsplein in Den Bosch

Er is zondagnacht iemand gestoken tijdens een beroving op het stationsplein in Den Bosch. Het slachtoffer is gewond. Er is nog niemand aangehouden.

De politie kreeg rond kwart over twaalf een melding van de beroving. "We troffen een slachtoffer aan met steekverwondingen", schrijft de politie op X.

De gewonde man is ter plekke behandeld in de ambulance, zegt een woordvoerder. Naar verwachting wordt het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.