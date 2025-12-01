Twee mannen onder invloed aangehouden nadat ze bijna op politieauto botsen

Politieagenten reden 's nachts over de Wilgekant in Lierop toen een tegemoetkomende auto ineens op de verkeerde weghelft reed. "Door hard te remmen, te seinen met mijn grootlicht en te claxonneren, kon ik ternauwernood een aanrijding voorkomen", zegt de politie.

De bestuurder stuurde op het laatste moment naar zijn eigen weghelft en reed door. "Daarop ben ik gekeerd, heb het voertuig ingehaald en heb een volgteken gegeven aan de bestuurder. Deze seinde dat hij het volgteken gezien had, maar dook de A67 op in de richting van Eindhoven."

Klemgereden op de snelweg

Daardoor ontstond een achtervolging. Andere agenten stonden alvast klaar bij de afrit Geldrop. "De Polo kon vrijwel direct, zonder enige schade, op de snelweg worden klemgereden waarop we de inzittenden aanhielden."

In de auto vond de politie meerdere lachgascilinders en ballonnen. De bijrijder werd aangehouden met een ballon aan zijn mond. De bestuurder was onder invloed van cannabis en cocaïne. Ook hadden de twee duizenden euro's bij zich.

De auto is in beslag genomen en het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd. Allebei de mannen zijn meegenomen naar het cellencomplex in Eindhoven voor verder onderzoek.