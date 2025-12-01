Verdacht pakketje met lont in Den Bosch blijkt iets anders te zijn

Het Team Explosieven Veiligheid (TEV) is zondagnacht in Den Bosch uitgerukt voor een verdacht pakketje met een lont. Het pakketje lag in een steeg. Het bleek loos alarm: het pakketje was niet gevaarlijk en de lont bleek een droge grasspriet.

De politie kreeg een melding van iemand die het verdachte pakketje op de grond zag liggen in de wijk Deuteren. Daarop schakelde de politie de TEV in. "Het bleek te gaan om een groot pakket klei. Onder de klei bleek een droge grasspriet te zitten wat leek op een lont", schrijft de politie op Instagram.

Het pakketje is door de agenten meegenomen. "Mocht de eigenaar van de klei iets missen en meelezen: deze is op te halen bij de gemeente als gevonden voorwerp."