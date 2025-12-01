Navigatie overslaan

File door een ongeluk met twee auto's op A58

Vandaag om 06:43 • Aangepast vandaag om 07:31
File op A58 (foto: Rijkswaterstaat/X).
Op de snelweg A58 tussen Breda en Eindhoven is maandagochtend een ongeluk gebeurd met twee auto's. De linkerrijstrook werd tijdelijk afgesloten en daardoor ontstond een flinke file. 

Het ongeluk is gebeurd net voorbij Moergestel. Verkeer moest volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie rekening houden met een vertraging van 50 minuten.

Een berger heeft de beschadigde auto's weggesleept.

