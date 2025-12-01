Politie Den Bosch stomverbaasd: arrestant eet stukjes van zijn kussen op

Een verdachte in het arrestantencomplex op het politiebureau in Den Bosch heeft zondagnacht een deel van zijn kussen opgegeten. De rest van de inhoud van het kussen verspreidde hij door heel zijn cel.

Politieagenten in Den Bosch dachten dat hun dienst erop zat, maar niets bleek minder waar. Bij aankomst op het politiebureau bleken ze nog een klusje te hebben, schrijven ze op Instagram. "De collega's van het arrestantencomplex vroegen onze hulp."

De man had zijn kussen in honderden kleine stukjes gebeten. Omdat hij ook stukken had gegeten, werd hij gecontroleerd door ambulancepersoneel. Daarna is hij overgeplaatst naar een andere cel.