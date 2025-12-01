Navigatie overslaan

Politie Den Bosch stomverbaasd: arrestant eet stukjes van zijn kussen op

Vandaag om 06:55 • Aangepast vandaag om 09:50
De cel vol stukjes kussen (foto: Politie_Den_Bosch/Instagram).
Een verdachte in het arrestantencomplex op het politiebureau in Den Bosch heeft zondagnacht een deel van zijn kussen opgegeten. De rest van de inhoud van het kussen verspreidde hij door heel zijn cel. 

Politieagenten in Den Bosch dachten dat hun dienst erop zat, maar niets bleek minder waar. Bij aankomst op het politiebureau bleken ze nog een klusje te hebben, schrijven ze op Instagram. "De collega's van het arrestantencomplex vroegen onze hulp."

De man had zijn kussen in honderden kleine stukjes gebeten. Omdat hij ook stukken had gegeten, werd hij gecontroleerd door ambulancepersoneel. Daarna is hij overgeplaatst naar een andere cel.

