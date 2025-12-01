Telers uit Valkenswaard stoppen met dahlia's voor eigen bloemencorso

De buurtschappen en de Stichting Bloemencorso Valkenswaard stoppen noodgedwongen met het telen van dahlia's voor hun eigen bloemencorso. De telers hebben te weinig mensen, kennis en opbrengst om de bloemenvelden rendabel te houden.

Jaren geleden hadden de buurtschappen en de stichting grootse plannen. Ze wilden uitgroeien naar 75.000 knollen voor hun eigen corso, maar ook voor andere corso's in het land. Deze ambitie bleek alleen niet haalbaar omdat er te weinig medewerkers zijn, maar ook omdat er niet genoeg kennis en ervaring is over dahliateelt en veldbeheer. Het afgelopen jaar hadden de acht velden in Valkenswaard een oogst van 25.000 geplante knollen.

Daarnaast was er in heel het land een overvloed aan dahlia's, dus bleef de verkoop achter. Het helpt volgens de stichting ook niet mee dat Valkenswaard niet in de buurt zit van veel andere corso's.

"Het telen van dahlia's hoort bij onze identiteit."