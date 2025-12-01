‘Huismeester van niks', gebouwbeheerders slaan alarm om respectloos gedrag

‘Huismeester van niks’ of ‘godverdomme’: gebouwbeheerders krijgen veel ellende over zich heen bij problemen. Huismeesters zijn vaak de kop van Jut voor boze huurders. Vakvereniging Facility Management Nederland vraagt om meer respect. “Blaffen doe je maar tegen je hond”, grapt huismeester Freek* uit Tilburg.

“Hij krijgt een som geld om het op te lossen”, schrijft iemand in een WhatsAppgroep van bewoners van een flat in Tilburg. “Voel je eens niet zo aangevallen! FREEK”, schrijft een ander in hoofdletters. De huismeester krijgt de wind van voren, zo ziet Omroep Brabant die toegang heeft tot de groep.

“Het wordt er niet prettiger op. Het is erger geworden. Ik heb in al die jaren heel wat over me heen gekregen”, vertelt Freek*, die niet met zijn echte naam in het nieuws wil. “Dit blijf je houden. Ik ben eraan gewend”, zo zegt hij nuchter.

De 70-jarige huismeester kan eigenlijk met pensioen, maar blijft graag bezig. Hij heeft 53 jaar ervaring in de installatiewereld. “Ik lig er niet wakker van. Dit blijf je altijd houden”, zegt hij laconiek. “Leuk is het niet”, geeft hij toe.