‘Huismeester van niks', gebouwbeheerders slaan alarm om respectloos gedrag
‘Huismeester van niks’ of ‘godverdomme’: gebouwbeheerders krijgen veel ellende over zich heen bij problemen. Huismeesters zijn vaak de kop van Jut voor boze huurders. Vakvereniging Facility Management Nederland vraagt om meer respect. “Blaffen doe je maar tegen je hond”, grapt huismeester Freek* uit Tilburg.
“Hij krijgt een som geld om het op te lossen”, schrijft iemand in een WhatsAppgroep van bewoners van een flat in Tilburg. “Voel je eens niet zo aangevallen! FREEK”, schrijft een ander in hoofdletters. De huismeester krijgt de wind van voren, zo ziet Omroep Brabant die toegang heeft tot de groep.
“Het wordt er niet prettiger op. Het is erger geworden. Ik heb in al die jaren heel wat over me heen gekregen”, vertelt Freek*, die niet met zijn echte naam in het nieuws wil. “Dit blijf je houden. Ik ben eraan gewend”, zo zegt hij nuchter.
De 70-jarige huismeester kan eigenlijk met pensioen, maar blijft graag bezig. Hij heeft 53 jaar ervaring in de installatiewereld. “Ik lig er niet wakker van. Dit blijf je altijd houden”, zegt hij laconiek. “Leuk is het niet”, geeft hij toe.
“Binnen no time verwachten mensen een oplossing. Dat kan niet. Ik ben ook vaak afhankelijk van andere bedrijven”, legt hij uit. “Je moet netjes blijven. Anders klagen mensen bij je werkgever.”
"Lief zijn hoeft niet, een beetje waardering is fijn."
“Lief zijn hoeft niet”, zo is de oproep van Freek. “Maar een beetje waardering is wel fijn. Heb een beetje geduld.” Ondanks alles vindt de huismeester het werk nog steeds leuk. “Ik ga niet bij de pakken neerzitten. Blaffen doe je maar tegen je hond, zeg ik altijd.” Het is de gevleugelde uitspraak van de huismeester.
Het probleem is veel breder volgens vakvereniging Facility Management Nederland. “We nemen hier nadrukkelijk stelling tegen. Dit probleem is niet klein. Het gebeurt dagelijks in het werkveld en het verdient meer aandacht, oplossingen en aanspreken”, stelt voorzitter Michel Tobé.
"De huismeester verdient respect."
“De huismeester verdient het om met respect behandeld te worden en veilig en prettig zijn werk te doen. Werk dat we niet doen voor onszelf, maar juist voor een ander”, gaat hij verder.
De vakvereniging verwijst naar een recente uitdaging op TikTok, waarbij jongeren bewust naast de wc plassen en dit filmen. “Een mens van vlees en bloed moet dit weer opruimen”, benadrukt Tobé. Toch zijn er soms ook lichtpuntjes voor huismeester Freek. “Een kaartje van iemand met kerst als bedankje voor het afgelopen jaar, bijvoorbeeld. Dat is wel heel leuk."
*Freek is een gefingeerde naam. De echte naam van de huismeester is bij de redactie bekend.