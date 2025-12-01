Megaspannende ontknoping in Formule 1 en Bas is erbij: 'Heel speciaal'

Nog maar een paar weken geleden leek een wereldtitel voor Max Verstappen mijlenver weg. Toch kan hij komende zondag, tijdens de laatste Formule 1-race van het jaar, voor een spectaculaire ontknoping zorgen en zijn vijfde titel op rij pakken. Bas van Bodegraven uit Tilburg, superfan en voorzitter van fanclub Gomax, kocht maanden geleden al een ticket voor de laatste race in Abu Dhabi: "De spanning begint nu wel te komen", zegt hij.

Toen Van Bodegraven maanden geleden een ticket naar Abu Dhabi boekte, had hij totaal niet het idee dat Verstappen nog kans maakte op de wereldtitel. "Ik hoopte er natuurlijk wel op, maar dit zag ik niet aankomen. Gelukkig weet je het met Max nooit", lacht hij. Verstappen won zondag de op een na laatste race in Qatar en loopt nog twaalf punten achter op koploper Lando Norris, coureur van het Britse team McLaren. Om Norris voorbij te gaan, móét Verstappen winnen. Norris mag daarbij niet in de top drie eindigen, anders is het Nederlandse feestje sowieso voorbij. Wordt Verstappen tweede of derde, dan moet Norris lager eindigen dan respectievelijk plek zeven en negen.

"Max heeft al vier titels en voelt nooit druk."

"Ik ben natuurlijk niet objectief, maar ik kreeg sinds de laatste vijf, zes races weer hoop", zegt Van Bodegraven. "Beide McLaren-coureurs zijn nog nooit kampioen geweest, dus daar zit een druk die ze allebei nog nooit hebben meegemaakt. Max heeft al vier titels en voelt sowieso nooit druk. Hij heeft niks te verliezen." Hoewel de champagne op veel plekken stiekem al koud wordt gezet, blijft de Verstappen-fan realistisch. "Lando Norris heeft het natuurlijk nog altijd zelf in de hand. Als hij geen fouten maakt grijpt hij de titel. Maar bij McLaren worden dit seizoen best wat fouten gemaakt, dus de kans voor Max is er zeker."

"Ticket al maanden geleden geboekt in de hoop dat het hier beslist gaat worden."