ANWB waarschuwt voor het 'Sinterklaasavondeffect': flinke files verwacht

Het heerlijk avondje komt eraan. En dat belooft volgens de ANWB voor vrijdag een drukke en vroege avondspits. Iedereen wil namelijk op tijd thuis zijn voor de Sint.

Pakjesavond valt dit jaar op een vrijdag. En dat gaat voor nóg meer drukte op de weg zorgen. "Veel mensen vieren Sinterklaas, omdat het op vrijdag valt, op de dag zelf, vaak thuis of bij familie", zegt de ANWB. "Dit zorgt voor minder spreiding en extra drukte op de weg."

De ANWB noemt het het 'Sinterklaasavondeffect'. "De eerste files worden vrijdag al rond het middaguur verwacht. Het drukste moment zal rond half vier zijn." Normaal gesproken is die piek een uurtje later, op vrijdagen.