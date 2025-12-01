Vermiste Gokdag (19): politie hervat zoektocht in het water bij zijn huis

De politie is maandagochtend verder gegaan met de zoektocht naar de vermiste Gokdag (19) uit Oosterhout. Vanaf een boot wordt in het water in de buurt van zijn huis gezocht.

De 19-jarige jongen, die een verstandelijke beperking heeft, wordt sinds vrijdag vermist. Hij liep die avond rond elf uur weg van huis in de wijk Oosterheide. Zijn familie en de politie maken zich ernstig zorgen om hem.

Gokdag is 1,72 meter, heeft zwart haar en droeg toen jij wegliep vermoedelijk een blauwe jas, zwarte broek en hoge sneakers.