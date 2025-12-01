Zo gaat het Máxima MC er in de toekomst uitzien: 'Grote vernieuwingen'
Het Máxima Medisch Centrum (MMC) is begonnen aan een grote verbouwing van de locatie in Veldhoven. De eerste palen voor de nieuwe entree en de uitbreiding van het operatiecomplex zijn geplaatst. De komende jaren verandert het ziekenhuis volgens het MMC stap voor stap in een toekomstbestendig ziekenhuis.
Een belangrijk onderdeel van de plannen is het nieuwe entreegebied, dat op dezelfde plek komt als de oude hoofdingang.
Bezoekers vinden er straks een restaurant en een vergadercentrum met auditorium. Het nieuwe entreegebied overdekt een groot deel van het huidige plein dat voor de ingang ligt. Het wordt begin 2027 in gebruik genomen. Ook het aanmeldproces wordt vernieuwd, zodat bezoekers sneller en eenvoudiger hun weg kunnen vinden.
Operatiecomplex
Daarnaast breidt het ziekenhuis het operatiecomplex flink uit. Omdat vanaf eind 2026 alle operaties in Veldhoven plaatsvinden, komen er vier extra operatiekamers bij.
De afdeling waar instrumenten worden gesteriliseerd, verhuist naar een plek direct naast het operatie kamer-complex. Met het idee dat deze instrumenten sneller en efficiënter worden aangeleverd.
Ziekenhuisapotheek
De ziekenhuisapotheek blijft op dezelfde plek bij de hoofdingang maar wordt opnieuw ingericht. Het wordt een centrale apotheek voor alle patiënten, afdelingen en bezoekers. Hier worden medicijnen straks gemaakt, opgeslagen, gecontroleerd en uitgegeven. Dat zorgt volgens het ziekenhuis voor een snellere en veiligere dienstverlening.
De apotheek krijgt moderne apparatuur, twee medicatierobots en een nieuwe cleanroom voor onder andere oncologiemedicatie en infusen voor te vroeg geboren baby’s. De opening staat gepland voor begin 2027.
Op het dak van het ziekenhuis komt 16.000 vierkante meter aan zonnepanelen, goed voor een groot deel van de energievoorziening.
Snelgroeiende Brainportregio
De verbouwing is volgens het ziekenhuis hard nodig. Volgens hen verandert de zorg en vraagt de snelgroeiende Brainportregio om een ziekenhuis dat ook over tien of twintig jaar nog past bij de behoeften van patiënten, bezoekers en medewerkers.
De verbouwing loopt door tot 2027.