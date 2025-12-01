Zo gaat het Máxima MC er in de toekomst uitzien: 'Grote vernieuwingen'

Het Máxima Medisch Centrum (MMC) is begonnen aan een grote verbouwing van de locatie in Veldhoven. De eerste palen voor de nieuwe entree en de uitbreiding van het operatiecomplex zijn geplaatst. De komende jaren verandert het ziekenhuis volgens het MMC stap voor stap in een toekomstbestendig ziekenhuis.

Een belangrijk onderdeel van de plannen is het nieuwe entreegebied, dat op dezelfde plek komt als de oude hoofdingang. Bezoekers vinden er straks een restaurant en een vergadercentrum met auditorium. Het nieuwe entreegebied overdekt een groot deel van het huidige plein dat voor de ingang ligt. Het wordt begin 2027 in gebruik genomen. Ook het aanmeldproces wordt vernieuwd, zodat bezoekers sneller en eenvoudiger hun weg kunnen vinden.

De voormalige ingang van het MMC in Veldhoven dat nu in gebruik wordt genomen voor de nieuwe entree (archieffoto: Karin Kamp)

Operatiecomplex

Daarnaast breidt het ziekenhuis het operatiecomplex flink uit. Omdat vanaf eind 2026 alle operaties in Veldhoven plaatsvinden, komen er vier extra operatiekamers bij.

De afdeling waar instrumenten worden gesteriliseerd, verhuist naar een plek direct naast het operatie kamer-complex. Met het idee dat deze instrumenten sneller en efficiënter worden aangeleverd. Ziekenhuisapotheek

De ziekenhuisapotheek blijft op dezelfde plek bij de hoofdingang maar wordt opnieuw ingericht. Het wordt een centrale apotheek voor alle patiënten, afdelingen en bezoekers. Hier worden medicijnen straks gemaakt, opgeslagen, gecontroleerd en uitgegeven. Dat zorgt volgens het ziekenhuis voor een snellere en veiligere dienstverlening.

Een visualisatie van het vernieuwde entreegebied (bron: MMC)