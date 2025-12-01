'Pepi past niet in het huidige PSV-systeem', vindt Willy van de Kerkhof

PSV is de laatste weken haast niet te stoppen. Niet door Liverpool, laat staan door FC Volendam. Volgens clubiconen Willy en René van de Kerkhof speelt aanvoerder Jerdy Schouten al weken weergaloos in het centrum van de verdediging. Willy zou hem daarom graag op die plek in Oranje zien: "Ik zou hem graag naast Virgil van Dijk willen proberen."

Zeker tegen Liverpool hebben de broers enorm van Schouten genoten, zo vertellen ze in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Hoe hij zo'n pass geeft over dertig, veertig meter, geniaal", zegt Willy enthousiast. Bondscoach Ronald Koeman heeft eerder gezegd dat hij Schouten geen optie vindt voor achterin maar Willy zou hem daar toch graag willen zien. "Dan krijg je veel meer voetbal, man!" De gebroeders zien de laatste weken meer uitblinkers bij PSV. "Meneer Gasiorowski speelde heel goed en ik heb de nieuwe Willy van de Kerkhof gezien." Daarmee doelt René op Mauro Junior. De 'oude' Willy gaat nog niet zover. "Mauro is een fantastische speler voor je elftal en hij is overal op het veld te vinden, maar we geven niet zomaar iedereen zo'n titel", zegt hij met een glimlach.

"Pepi past niet in het systeem van PSV."

Toch blijft er nog wel een zorgenkindje over bij PSV. "Ricardo Pepi maakte zondag een prachtige goal, maar hij past eigenlijk niet in het systeem zoals PSV dat nu speelt", zegt Willy. Broer René vindt dat Pepi een kans in de basis verdient. "Dan moet je gewoon ietsje anders spelen. Ik zou Pepi tegen Heerenveen gewoon in de spits zetten en dan speelt Til gewoon op het middenveld." Maar Willy wil daar niks van weten. "Jij snapt het niet, hè!? Je moet gewoon blijven spelen zoals je nu speelt mét Guus Til, de verdedigers weten niet wat ze daartegen moeten doen." Willy snapt best dat deze situatie voor Pepi frustrerend is, maar voor hem is het systeem nu heilig: "Ook als Pepi straks wil vertrekken. Dat is dan maar zo."

"Gewoon drie punten in mindering geven."

In de podcast bespreken de broers ook hoever dit PSV in Europa zou kunnen komen. Volgens Willy kan PSV als het meezit de laatste vier halen. "Je moet wel reëel zijn", antwoordt René. Normaal gesproken houdt het na de kwartfinale wel op." Ook hebben de broers het over het vuurwerk waardoor Ajax-FC Groningen gestaakt moest worden. "Op een gegeven moment moet je clubs gewoon drie punten in mindering geven", vindt hij. "En dat zou ik ook zeggen als het over PSV ging."