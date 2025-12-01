Ruud (63) werkte met wereldsterren: 'Bruce Springsteen was relaxed'

Hij werkte samen met Bruce Springsteen, Madonna, Lady Gaga, Muse, dj Martin Garrix, Armin van Buuren en The Killers. Regisseur Ruud Minten (63) uit Valkenswaard ging de wereld over om documentaires en programma’s te maken en maakte ze allemaal van dichtbij mee.

Omroep Brabant verbleef meerdere dagen in Valkenswaard om daar bijzondere verhalen op te tekenen. Ruud kwam uit nieuwsgierigheid binnenlopen. Hij groeide op in Valkenswaard en vertrok daar op zijn achttiende. Hij vertelde over hoe hij de wereldsterren ontmoette. De jongensdroom van Ruud was films of televisie maken. Hij begon daarom als vrijwilliger bij Omroep Eindhoven. “Dat raad ik iedereen aan die in dit vak wil beginnen.” Uiteindelijk kwam hij bij Endemol terecht en later werkte hij voor een evenementenorganisatie. Waar wij de grote artiesten van het scherm kennen, zorgde Ruud er als regisseur juist voor dat ze óp het scherm kwamen. Zoals in 2012 met Bruce Springsteen. Hij volgde Springsteen, samen met een cameraman op het Jazz & Heritage Festival in New Orleans. “We filmden dat ze in de kleedkamer zaten of dat ze stonden te treuzelen voordat ze opgingen. Ik heb hem meerdere keren geïnterviewd." "Bruce Springsteen was relaxed. Het is zo'n jongen die genoeg heeft gedaan. Hij is vriendelijk, maar als ik hem de volgende dag zou tegenkomen in de pizzeria, zou hij niet meer weten wie ik ben. Het is allemaal professioneel en vriendelijk.”

Ruud houdt de lamp vast bij een opname met Lady Gaga.

“De meeste mensen hebben natuurlijk geen zin in interviews. Zeker die heel grote sterren.” Ruud vond daar dan wel wat op. Zo wist hij dat de bassist van de Britse rockband Muse van voetballen hield. “Dan vergeleek ik de band met een voetbalteam. De zanger was bijvoorbeeld de spits, daarna ging hij helemaal los.”

Met Lady Gaga maakte hij een documentaire. Ze was volgens Ruud ontzettend beleefd en aardig, maar de vrouw achter de schermen was anders dan de artiest Lady Gaga. “Als Lady ging ze anders lopen. Dan richtte ze haar lichaam een beetje op." Maar als de camera’s niet draaiden, was ze toch anders. “Als haar ouders kwamen, zei ze dat ze zo onhandig waren. Ze vroeg dan of ik ze buiten wilde opwachten en naar binnen kon brengen.”

"Het was geen arrogantie, maar focus. Madonna wilde geen afleiding.”

Ook ging hij mee op tournee met Madonna. “Ze had een keukenploeg bij zich waar een sterrenrestaurant de vingers bij af zou likken.” Zijn avonturen met de sterren, geven een kijkje achter de schermen. “Wij mochten bijvoorbeeld op bepaalde momenten niet naar Madonna kijken. Als ze naar het podium liep, kwamen de beveiligers naar ons toe als we toch keken. Het was geen arrogantie, maar focus. Ze wilde geen afleiding.” Ook werkte hij met Nederlandse artiesten. Met André van Duin al dertig jaar. Zo is hij nu bezig met een nieuw televisieprogramma voor 2027.

Ruud samen met dj Armin van Buuren.

Maar na een leven rondom de spotlights, werd het voor Ruud tijd om terug te keren naar Valkenswaard. Nadat hij ziek was geworden, zei hij de Randstad en het vele reizen in 2023 vaarwel. Hij zag hoe het dorp veranderd is de afgelopen jaren. Zo is het niet meer de populaire uitgaansplek zoals hij die kende. “Daar stond Valkenswaard wel om bekend. Het was echt een uitgaansdorp. Met carnaval trok het enorm veel mensen. Dat is helemaal voorbij.” Ook ziet hij dat het dorp enorm vergrijst, de jeugd kan geen huis meer vinden in Valkenswaard. "Overal in de regio zie ik dat er wachtlijsten zijn voor het voetballen, behalve in Valkenswaard. Dan is je dorp op een gegeven moment ten dode opgeschreven."

Het verhaal van Wil jij jouw verhaal met ons delen? Dat kan! Redacteuren van Omroep Brabant waren vorige week in het Marktpaviljoen in Valkenswaard. Je kan ons nog altijd mailen op [email protected] of bellen naar 040 - 294 94 92.