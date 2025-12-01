Spullen voor drugslab gevonden op camping in Schijf

Op camping De Witte Plas in Schijf zijn spullen voor het maken van drugs gevonden in een huis. De politie kwam maandagochtend eigenlijk af op een melding van dierenleed, maar sloeg aan op een chemische geur toen de deur open ging. Er zijn twee mensen aangehouden.

De aanwezige agenten zijn voor de zekerheid nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer is ook langsgekomen, om metingen te doen.

Wát de politie precies in het huis heeft gevonden, is nog niet bekend. Ook weten we nog niet hoeveel ze hebben gevonden. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen is ter plaatse.