Kind van sjoemelende spermadokter Karbaat: 'Mogelijk duizend kinderen'

Op haar zestiende hoort ze dat haar vader niet haar vader is. De wereld staat voor Annerie (52) van Poppel uit Eindhoven even helemaal stil. Pas op haar 45e komt ze erachter dat haar vader spermadokter Jan Karbaat is. Hij bevruchtte in het geheim vele vrouwen met zijn eigen zaad. De schatting is dat Annerie duizend broers en zussen heeft.

De omstreden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat was directeur van een voormalige spermabank. Elk jaar melden zich nieuwe donorkinderen die eerder niet wisten dat ze een kind van Jan Karbaat zijn. De teller staat inmiddels op 113. Op 12 december verschijnt het boek ‘107 broers en zussen’ met het verhaal van negentien kinderen van Karbaat. Vijf komen er uit Brabant. Ook Annerie uit Eindhoven schreef een hoofdstuk. Op haar zestiende wil haar moeder haar spreken. Annerie schrijft: 'Eigenlijk wilde ik het je nooit vertellen, maar ik kan helaas niet anders meer: je vader is niet je vader...’. Stilte…Ik weet niet wat ik moet zeggen en ik merk dat ik uitschakel, letterlijk stilval.” Voor Annerie werkte het uiteindelijk bevrijdend. “Al op jonge leeftijd had ik in de gaten dat er iets niet klopte met mij, maar ik kon er geen vinger op leggen."

Annerie bladert samen met haar halfbroer Roel door fotoboeken van vroeger.

De moeder van Annerie had zestien jaar gezwegen. “Jan Karbaat heeft alle moeders laten tekenen dat het nooit in het belang van het kind zou zijn om het te vertellen." Toch kreeg ze het uiteindelijk op haar zestiende te horen omdat haar moeder bang was dat ze erachter zou komen dat ze een donorkind is. Haar moeder heeft overigens nooit geweten dat het om Jan Karbaat ging. “Ze kreeg van hem te horen dat het een laborant was die voor hem werkte en die het puur deed om de medische wetenschap te helpen.” Jan Karbaat is in 2017 overleden. Donorkinderen kregen in 2019 bij de rechtbank in Rotterdam voor elkaar dat ze het DNA van Karbaat mochten gebruiken om zekerheid te krijgen over hun afstamming. Annerie was 45 jaar en deed een DNA-test. Na weken kreeg ze de uitslag. “Dan open je de mail en dan krijg je pagina, na pagina, na pagina. Halfbroer, halfbroer, halfzus, halfzus, halfbroer, halfzus. Dan denk je echt dit is niet normaal.”

Annerie en haar halfbroer Roel zijn kinderen van Karbaat.

Ze is kind nummer 23 dat te horen krijgt dat Karbaat haar vader is. Ze is de oudste. Ineens was er wel herkenning als ze naar een foto van haar vader keek. Zoveel mensen met dezelfde genen kan tot problemen leiden, zo merkte Karbaatdochter Annerie. Haar dochter zat in de klas bij haar jongste broer. “Ze schelen maar twee jaar en wetende dat er toch een bepaalde chemie is, kan dat zomaar verontrustende aantrekkingskracht worden.” Ze heeft haar vader nooit gekend. De vraag hoe dat voor haar is, vindt ze lastig te beantwoorden. “Zonder hem was ik nooit geboren en was ik nooit in deze wereld geweest." Wel had ze hem graag ontmoet. “Wie ben jij? Waar sta je voor? Heel veel mensen zeggen, het is maar een zaadje, maar het is wel de helft van jouw wezenlijke zijn.” Twee tot drie keer per jaar is er een dag waarop iedereen bij elkaar kan komen. Herkenning is er volop als ze haar broers en zussen ontmoet. “Van enig kind ging ik naar wees en daarna naar 107 broers en zussen. Dat is heel raar in je hoofd. Ik denk dat we één ding met z'n allen delen. En dat is dat we dankbaar zijn en blij zijn dat we er zijn. Ook al is het dan met een bijzonder verhaal.”

Duizend broers en zussen Roel Moradi is de halfbroer van Annerie. Hij is samen met een halfzus de samensteller van het boek met verhalen van kinderen van Karbaat. De verwachting is dat er na het verschijnen van het boek zich nog meer Karbaatkinderen zich melden. “Het gaat zeker om een aantal honderden, maar wij denken dat het er boven de duizend kunnen zijn.” “Ongeveer tien procent van de donorkinderen weet dat ze donorkind zijn. We zitten bij Karbaat boven de honderd. Heel veel zaad is ook naar het buitenland gegaan. Daar weten we helemaal nog niks over. Het vermoeden is dat er ook in België, in Denemarken en Amerika nog veel meer rondlopen.”

85 massadonoren Jan Karbaat is zeker niet de enige ‘massadonor’: een zaaddonor die meer dan 25 nakomelingen heeft verwerkt. In april van dit jaar bleek dat er sinds 2004 in totaal 85 massadonoren in de Nederlandse klinieken actief zijn geweest. Deze 85 donoren zijn betrokken bij 2998 geregistreerde zwangerschappen en 2175 moeders.